Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 13:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaralı
Zonguldak'ta özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.
Gelik beldesinde özel olarak işletilen bir maden ocağında iş kazası meydana geldi. Yaşanan iş kazasında 33 yaşındaki Ergin Ç. isimli maden işçisi yaralandı.
Mesai arkadaşlarının yardımına koştuğu işçi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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