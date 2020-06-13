Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından birine sahip olan Düzce'de, normalleşme sürecinin başlaması ile yeniden düzenleme yapılan rafting tesisleri, adrenalin tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Cumayeri ilçesi Dokuz Değirmen mevkisinde bulunan ve her yıl yüzbinlerce adrenalin tutkununu ağırlayan Melen Çayı'nda, rafting turları normalleşme sürecinde alınan tedbirlerle tekrar start aldı.

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kentin arasında yer alması ve 12 kilometrelik macera dolu parkuru ile doğa ve sporseverlerin ilgisini çeken bölgede suya giren yüzlerce macerasever, yağış ile birlikte daha da keyifli bir hal alan turlarını tamamladı.

Sporseverler yeni alınan tedbirler kapsamında kullanacakları tüm malzemeleri önce dezenfekte havuzuna soktu, daha önce 9 kişi binilen botlara sosyal mesafe kuralları gereği 5 kişi bindi.

Rafting Düzce İl Temsilcisi ve Rafting Milli Takım Antrenörü Birol Tepe, geçen hafta suya indiklerini ve ön çalışma yaptıklarını fakat bu hafta misafirlerini ağırlamaya başladıklarını söyledi.

Pandemi sürecinin sezon başlangıcına denk geldiği için bu yıl henüz misafirlerini yeni ağırlamaya başladıklarını vurgulayan Tepe, "Mart ayından itibaren ilk sezona bismillah dedik. Yaklaşık 4 aylık bir aradan sonra bu özlemimize son verdik. İnsanların bir tedirginliği vardı. 'Nasıl olur?' diye. Ufak sayılarla başladık. Misafirlerimiz, doğaseverlerimiz ilgi gösterdiler. Eskiden olduğu gibi Melen Çayı'mız şenlendi." dedi.

"Önce sağlık sloganı" ile turlara başladıklarının altını çizen Tepe, "Botlara normalde 8-9 kişi atabiliyorken şu an 4 kişi bindiriyoruz. Sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Botlarımızı, kask ve yeleklerimizi her tur sonrası dezenfektan ile yıkayarak temizliyoruz. İnsanların aklında soru işareti kalmayacak şekilde botlarımızı tura hazırlıyoruz. Jeopolitik konumu nedeniyle İstanbul ve Ankara'nın ortasındayız. 30 milyona hitap ediyoeuz. Gönül rahatlığıyla Melen Çayı'na rafting yapmaya misafirlerimizi bekliyoruz."