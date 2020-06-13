Orta Akdeniz'deki görevi sırasında babasının ölüm haberini alan Türk askeri gemisinin komutanı, cenaze törenine katılmasına yönelik planlamaları reddetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görevinin başında olduğunu ifade eden Yarbay Kemal Çelebi'yi arayarak başsağlığı diledi, büyük fedakarlık gerektiren davranışından dolayı tebrik etti.

TCG Gediz, TCG Gemlik, TCG Gelibolu ve TCG Giresun fırkateynleri ile TCG Yb. Kudret Güngör lojistik destek gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu'nun Orta Akdeniz'deki görevi devam ediyor.

Söz konusu görev sırasında donanmaya yakıt ve ikmal desteği sağlayan TCG Yb. Kudret Güngör'ün Komutanı Deniz Yarbay Kemal Çelebi'nin kanser tedavisi gören babası Fahrettin Çelebi İstanbul'da vefat etti. Açık denizdeki Yarbay Çelebi, acı haberi gemideki uydu muhabere sistemi üzerinden aldı.

Çelebi'ye acı haber verilirken babasının cenaze törenine katılmasına yönelik yapılan planlamalar da aktarıldı. Yarbay Çelebi ise 22 Mayıs'tan bu yana seyirde bulunan gemisinin başında, personeli ile görevine devam etmeye yönelik kararını yetkililere iletti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bahriye subayının üstün görev anlayışı ile verdiği karar sonrasında, TCG Yb. Kudret Güngör'ün Komutanı Deniz Yarbay Kemal Çelebi'yi telefonla aradı.

Çelebi'ye başsağlığı, ailesine sabır dileyen Akar, görüşmede şunları söyledi:

"Senin bir evlat olarak bağrına taş basıp 'vazife' diyerek geminin sevk ve idaresi için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla görevinin başında kalman, tüm komutanlarınla birlikte bizleri de duygulandırdı. Seni en samimi duygularla kutluyoruz. Sağ ol, var ol. Senin gibi kahraman, fedakar arkadaşlarımızla Deniz Kuvvetlerimiz kendisine verilen görevleri, bu asil milletimiz, kutsal vatan toprakları, mavi vatan için yapılması gerekenleri gerçekten bugüne kadar büyük bir başarıyla yaptılar, sen ve senin gibi arkadaşlarımızın katkılarıyla artan bir tempoda görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir tavır. Bu tavır umuyorum, diliyorum tüm Silahlı Kuvvetlerimize örnek olacak."

Taziyelerini tekrar ileterek hayırlı, başarılı seyirler dileyen Akar'a teşekkür eden Yarbay Çelebi, "Görevimizin başındayız. Görevimiz ne zaman tamamlanırsa geleceğiz" ifadelerini kullandı.

