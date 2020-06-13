Haber Giriş: Kaynak: AA
Haziranda Erciyes'e kar yağdı
[Fotoğraf: AA]
Haziran ayında, Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk etkili oldu.
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Erciyes Dağı'nın 2 bin 900 metreden yüksek kesimlerine kar yağdı.
Yer yer beyaza bürünen dağda, yağış nedeniyle hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.
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