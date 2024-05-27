Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası kutlandı

21-27 Mayıs haftasında “Ege lezzetleri” temasıyla düzenlenen Türk Mutfağı Haftası’nın ilk etkinliği bir Türk yatırımı olan Matild Otel’de, Macaristan’daki Türk şirketlerinin sponsorluğunda, üst düzey Macar konukların, kordiplomatik mensuplarının, kültür, sanat, spor ve medya çevrelerinin katıldığı yemek davetiydi.

Açılış konuşmasını Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Sayın Gülşen Karanis Ekşioğlu’nun yaptığı davette konuklara, geçtiğimiz yıl Basque Culinary World Prize’ı kazanan Şef Ebru Baybara Demir’in Ege Mutfağı’nın yöresel malzemeleriyle hazırladığı yemekler ikram edildi. Büyükelçi Karanis Ekşioğlu, “7 Bölge 7 Mutfak” sloganıyla başlattıkları gastrodiplomasi etkinliklerinin altıncısını düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi Karanis Ekşioğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde geleneksel Anadolu yemeklerinin “sıfır atık” felsefesiyle uyumlu bir biçimde kuşaklardan kuşaklara aktarıldığı “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabının Macarca çevirisinin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

2024 Türk-Macar Kültür Yılı’nda öne çıkan bir diğer tema olarak spor diplomasisine değinen Büyükelçi Karanis Ekşioğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ndan ve Macaristan’ın 19 Mayıs’ın Dünya Fair Play Günü olarak belirlenmesi için Birleşmiş Milletler’de başlattığı girişime Türkiye’nin verdiği destekten bahsetti. Etkinliğin düzenlendiği 21 Mayıs’ın Dünya Çay Günü olması münasebetiyle konuklara gecenin sonunda Türk çayı ikram edildi.

Türk Mutfağı Haftası’nın ikinci etkinliğinde ise Şef Ebru Baybara Demir, Ege lezzetlerini bu kez resepsiyon formatında işletmeciliğini bir Türk kadın girişimcinin üstlendiği Brody House-The Garden Cafe’de konuklara sundu. Türk Büyükelçi buradaki konuşmasında Türk ve Macar mutfaklarındaki benzer yemeklere ve pişirme tekniklerinin varlığına işaret etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yardımda bulunulan BKSZC Mátyás Szamos Teknik Yüksekokul ve Mesleki Eğitim Okulu’ndaki etkinlikte ise, Bolu Mengen Aşçılık Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından Macar şef ve aşçı adaylarına Türk Mutfağı dersleri verilecek. Ege Mutfağı’nın yöresel yemekleri birlikte pişirilerek konukların beğenisine sunulacak.