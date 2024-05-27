Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada düzenlediği 24 uyuşturucu operasyonunda 40 zanlıyı yakaladı.
Operasyonlarda, 310,77 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca, 5 tüfek ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 4 bin 950 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 33'ü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ soruşturmaları kapsamında yakalanan 6 zanlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldı.