Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, kentte temaslarda bulundu.

Başkan Attila Tilki ve beraberindeki heyet, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tilki, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek, Macaristan'ın doğu bölgesinden geldiklerini ve Türklere her zaman minnettar olduklarını dile getirdi.

İki ülke arasında çok iyi bağlar olduğuna işaret eden Tilki, "Mevcut kültürel ilişkilerin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de iyileştirilmesine çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Aksoy da Türk Silahlı Kuvvetlerince Bahar Kalkanı Harekatı'nın başlatıldığını belirterek, Türkiye'nin, ülkesini terk etmek durumunda kalan Suriyeli mültecilere kucak açarak, onların sorunlarının en aza indirilmesi için yoğun gayret içinde olduğunu bildirdi.

Barış sürecinin ortaya çıkması ve insanların bu noktada daha mutlu bir döneme girmesini temenni ettiklerini anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Macaristan arasında tarihsel bir süreç içerisinde başlayan dostluklar, günümüze kadar devam ediyor. Ticari ve kültürel ilişkilerin daha gelişmesi bakımından bu ziyaretler oldukça önemli ve anlamlı. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler daha üst noktalara taşınabilir. Türkiye'deki birçok önemli sanayi kuruluşu, Kocaeli sınırlarında faaliyette bulunuyor. Türkiye'de sanayinin gelişmesi için bir model olan organize sanayi bölgelerinden 13'ü Kocaeli'de. Buralarda farklı büyüklükte fabrikalar üretime devam ediyor."

Kocaeli'nin dünya pazarına olan yakınlığı ve lojistik konumundaki avantajları nedeniyle yatırımcılar için de cazip bir bölge olduğunu vurgulayan Aksoy, "İzmit Körfezi'nde 34 limanımız var ve bu limanlarımızda geçtiğimiz yıl 73 milyon ton yük elleçlendi. Türkiye'nin dış ticaretinin yaklaşık olarak yüzde 18'i Kocaeli gümrükleri üzerinden gerçekleştiriliyor."

Aksoy, Kocaeli'nin ticari ve ekonomik hareketliliği olan bir kent olduğuna dikkati çekerek, her türlü iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.