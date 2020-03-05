Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Melikgazi ilçesinde Z.A. ve R.B'nin evlerinde 711 sikke, 13 obje ve iki hassas terazi buldu, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Kent merkezindeki diğer operasyonda ise ellerindeki 42 sikkeyi satmak isteyen C.A. ve Ö.T. de jandarma ekiplerince yakalandı.