Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 753 sikke, 13 obje ve iki adet hassas terazi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Melikgazi ilçesinde Z.A. ve R.B'nin evlerinde 711 sikke, 13 obje ve iki hassas terazi buldu, iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Kent merkezindeki diğer operasyonda ise ellerindeki 42 sikkeyi satmak isteyen C.A. ve Ö.T. de jandarma ekiplerince yakalandı.
Etiketler: kayseri İl Jandarma operasyonSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 15:09
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