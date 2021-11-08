Düzce'de bir çorap fabrikası çalışanları evlerinde yaptıkları kek, börek gibi yiyecekler ile el işçiliği ürünlerle fabrika bahçesinde kermes düzenlediler.

Lösemili çocukların tedavi fotoğraflarının yer aldığı sergiyi de fabrika bahçesinde açan işçiler böylece hastalığa da dikkat çekti.

Bütün yardımlar LÖSEV’e bağışlandı

Fabrika işçi temsilcisi Sedat Mıhçı, “Küçük yaşta lösemi gibi tehlikeli bir hastalıkla tanışan çocuklarımız için üzülüyoruz. Ancak onların zorlu tedavi sürecinde yalnız olmadıklarını onlara göstermek adına böyle bir etkinlik düzenledik. Katılan, destek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Yapılan etkinlikte toplanan bütün yardımlar Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışlandı.