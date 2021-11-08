Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Lösemili çocuklara çorap fabrikasından destek
[Fotoğraf: İHA]
Düzce’de bir fabrikanın çalışanları lösemili çocuklar için fabrika bahçesinde kermes düzenledi.
Düzce'de bir çorap fabrikası çalışanları evlerinde yaptıkları kek, börek gibi yiyecekler ile el işçiliği ürünlerle fabrika bahçesinde kermes düzenlediler.
Lösemili çocukların tedavi fotoğraflarının yer aldığı sergiyi de fabrika bahçesinde açan işçiler böylece hastalığa da dikkat çekti.
Bütün yardımlar LÖSEV’e bağışlandı
Fabrika işçi temsilcisi Sedat Mıhçı, “Küçük yaşta lösemi gibi tehlikeli bir hastalıkla tanışan çocuklarımız için üzülüyoruz. Ancak onların zorlu tedavi sürecinde yalnız olmadıklarını onlara göstermek adına böyle bir etkinlik düzenledik. Katılan, destek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.
Yapılan etkinlikte toplanan bütün yardımlar Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışlandı.
Son Haberler
- 11:27
- 11:15
- 11:17
- 11:16
- 11:06
Sıradaki Haber
Memur zammı 2022 ne kadar? 2022 memur maaşları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz