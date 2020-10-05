Türk Kızılay Antakya ve Reyhanlı şubeleri tarafından Reyhanlı Belediyesi önünde gerçekleştirilen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ahmet Ezer'in kuzeni Mustafa Devecioğlu, yaptığı açıklamada, ilik bekleyen tüm çocukların yüzünün bir an önce gülmesini istediklerini söyledi.

Kuzeni Ahmet'in iki yıldır lösemi ile mücadele ettiğini belirten Devecioğlu, Antakya ve Reyhanlı'da Kızılay'ın destekleriyle başlatılan kök hücre ve kan bağışı kampanyasının güzel sonuçlanmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Devecioğlu, duyarlı olan tüm bağışçılara teşekkür etti.