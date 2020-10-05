Fas istihbarat birimi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Tanca kentinde terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 kişiden oluşan bir terör hücresinin çökertildiği belirtildi.

"Operasyonda örgüte ait silahlara ve elektronik teçhizata el konulurken, terör örgütü üyelerinin Sahra bölgesinin güneyindeki DAEŞ kampına katılamadıkları ve farklı eylem planı içerisinde oldukları anlaşıldı." denilen açıklamada, örgütün Suriye ve Irak'taki DAEŞ eylemlerinden ilham alarak Fas'ın istikrar ve güveliğini hedef alan eylem planı hazırladıkları ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yakalanan unsurların, sözde DAEŞ emirine bağlılıklarını bildirdikleri bir video kaydının da ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Fas emniyet güçleri 2003-2019 yıllarında toplam 200 terör hücresini çökerttiklerini belirtiyor.