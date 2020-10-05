Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucuyu Türkiye'de satmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.E.I'nın kullandığı bir tırı durdurdu. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 212 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü ile yanındaki M.D. ve M.Y'nin işlemleri sürüyor.

Öte yandan ekipler, ele geçirilen uyuşturucu haplarla "İki devlet tek millet 22 Karabağ" yazarak Azerbaycan'a destek verdi.