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Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cafer Dağ idaresindeki 01 BE 707 plakalı otomobil, Seyhan ilçesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda kaldırıma çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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