Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkisinde eski mezarlığın da bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz, 3 su tankeri, 5 pikap ve 1 dozerle müdahale edildi. Belediyenin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 40 dakikalık çalışmayla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yanan alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

