Okul ziyaretleri kapsamında Van-Et Lisesi'ni ziyaret eden Sayar, burada bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

11-B sınıfı öğrencisi Şeyma Oruç, sohbet sırasında Sayar'a her zaman asker kıyafeti giyme hayali kurduğunu anlattı.

Öğrenciye kıyafet sözü veren Sayar, bir süre sonra kadın komutanlarla okulu ikinci kez ziyaret ederek Oruç'a sürpriz yaptı. Komutanlarla 11-B sınıfına giren Sayar, Oruç için getirdiği kıyafeti teslim etti.

Büyük mutluluk yaşayan Oruç, Sayar ve komutanlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Kadın astsubaylar, ziyaret sırasında öğrencilere askerlik mesleği hakkında bilgi verdi.

Sayar'a ziyareti sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, İlçe Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muammer Tat, Jandarma Astsubay Üstçavuş Özde Uysal ve Jandarma Astsubay Çavuş Eda Ölmez eşlik etti.