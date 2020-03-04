Haber Giriş: Kaynak: AA
Lise öğrencilerine "emniyet kemeri" eğitimi verildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 9. sınıf öğrencilerine simülasyon aracı ile emniyet kemeri eğitimi verildi.
Manisa İlçe Emniyet Müdürülüğü önünde kurulan simülasyon aracında, öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amiri Hasan Emirdağ, emniyet kemerinin, güvenlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Emirdağ, gençlerde emniyet kemeri kullanma alışkanlığını geliştirmek istediklerini aktardı.
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