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Güncel
TRT Haber 24.07.2023 10:49

LGS nakil işlemleri ne zaman başlıyor? 2023 LGS 1. nakil tercih dönemi ne zaman?

LGS 2023 kapsamında okul tercihleri sona erdi. LGS tercih sonuçları açıklandı. Peki LGS 1. nakil tercih dönemi ne zaman başlayacak? 2023 LGS nakil işlemleri başladı mı? LGS 2023 kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz arası alınacak. LGS 2023 tercih kılavuzu...

LGS nakil işlemleri ne zaman başlıyor? 2023 LGS 1. nakil tercih dönemi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

LGS kapsamındaki lise tercihleri, 3 Temmuz-19 Temmuz arasında yapıldı.

2023 LGS 1.Nakil dönemi ne zaman?

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz arası alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

2023 LGS 2.Nakil dönemi ne zaman?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos'ta yapılabilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos'ta açıklanacak.

2023 Yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayınız.

LGS 2023 yerleştirme sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını 23 Haziran'da açıkladı.

LGS 2023 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edildi. 

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