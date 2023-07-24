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TRT Haber 24.07.2023 10:38

LGS 2023 yerleştirme sonuçları açıklandı... LGS tercih sonucu sorgulama 2023...

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını MEB'in internet sitesinden açıkladı. LGS 2023 tercih sonuçları nasıl sorgulanır? LGS nakil dönemi ne zaman? 2023 LGS yerleştirme sonucu sorgulama...

LGS 2023 yerleştirme sonuçları açıklandı... LGS tercih sonucu sorgulama 2023...

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

LGS kapsamındaki lise tercihleri, 3 Temmuz-19 Temmuz arasında yapıldı.

LGS 2023 tercih sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını 23 Haziran'da açıkladı.

LGS 2023 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edildi. 

2023 LGS 1.Nakil dönemi ne zaman?

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz arası alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

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