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TRT Haber 02.06.2023 09:33

LGS kapsamında merkezi sınav pazar günü yapılacak

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav pazar günü yapılacak. Öğrenciler, iki oturumda çoktan seçmeli 90 soruyu yanıtlamak için ter dökecek. Sonuçlar 26 Haziran'da açıklanacak.

LGS kapsamında merkezi sınav pazar günü yapılacak
[Fotograf: AA]

Sekizinci sınıf öğrencileri ile ailelerin heyecanla beklediği gün geldi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulanacak.

Sözel alanı kapsayan ilk oturum saat 09.30'da başlayacak. Öğrencilere Türkçe'den 20, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük'ten 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil'den 10'ar soru yöneltilecek. Toplam 50 soru için 75 dakika süre verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak sayısal oturumu ise 80 dakika sürecek. Adayların matematik ve fen becerileri toplam 40 soru ile ölçülecek.

Deprem nedeniyle meydana gelen öğrenim kayıplarının oluşturacağı adaletsizliği önlemek amacıyla sorular, sadece 8'inci sınıfın birinci dönem konularından hazırlanacak. Öğrenciler ikinci dönem konularından sorumlu olmayacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak.

Nüfus müdürlükleri öğrenciler için açık tutulacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS sınavına katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin 4 Haziran Pazar günü 07.30-12.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

Paylaşımda, "Adayların mağdur olmaması için T.C. kimlik kartı bedelini başvurudan önce yatırmaları ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafla birlikte sınav merkezi olan nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir." bilgisi verildi.

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LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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