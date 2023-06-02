Gümüşhane’de Kıbrıs Gazileri madalyalarını aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından 1974 Kıbrıs Barış Harekâtına katılan gaziler için hazırlanan Milli Mücadele Madalyası ve Beratı için tevcih töreni Valilik Makamında yapıldı.



KKTC tarafından milli mücadele yıllarında gösterilen feragat, fedakarlık ve kahramanlığın bir ifadesi olarak 56/2000 sayılı Madalya ve Nişanlar Yasası gereğince Bakanlar Kurulu'nun önerisi üzerine tevcih edilen madalyaları Vali Kamuran Taşbilek tarafından gaziler Hüseyin Cahit Kaya ve Osman Öztürk ile gazi eşi Güler Tangur'a tevcih edildi.

"Devletimizin gurur nişaneleri Gazilerimizin göğüslerinde"



Törende yaptığı konuşmada gazilerin Türk milletinin kahramanlık hikayelerini yazan insanlar olduğunu, vatanın, devletin, milletin övünç kaynağı, gurur vesilesi olduğunu belirten Vali Taşbilek, “Milletimizin birliği, beraberliği uğruna, devletimizin bütünlüğü uğruna, varoluşumuz uğruna can veren bütün aziz şehitlerimize ve bu mücadele uğruna çaba gösteren bütün gazilerimize minnetlerimizi, şükranlarımızı iletiyorum, şehitlerimize rahmet diliyorum. Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve iyi dilekleriyle bu madalyaları sizlere tevcih edeceğiz. Çok büyük bir gurur sizler için. Devletimizin gurur nişaneleri Gazilerimizin göğüslerinde var. Bu da Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletimizin, bizim yavru vatanımızın sizlere minnet ifadesinin, Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız şahsında gönderilen birer nişanesidir, Kıbrıs Türk halkının sevgisi, saygısı, minnet duygularıdır sizlere” dedi.



Törene Kıbrıs Gazilerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Muharip Gaziler Derneği Gümüşhane İl Temsilcisi Celil Tanguroğlu katıldı. Gümüşhaneli 82 Kıbrıs Gazisinden 37’si sürekli Gümüşhane’de diğerleri de ülkenin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşarken tamamı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla madalyalarını teslim almış oldu.