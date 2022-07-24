Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak.

Bakanlık, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını 30 Haziran'da açıkladı.

LGS kapsamındaki lise tercihleri, 4 Temmuz-20 Temmuz arasında yapıldı. Yerleştirme sürecinde öğrenciler için "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih ekranı açıldı.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yaptı.

Bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Sınav puanıyla kayıt yapılabilecek okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.

Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.

2022 LGS tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları, yarın "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla boş kontenjanların da ilan edilmesi bekleniyor.

LGS nakil dönemi ne zaman?

LGS adayları, 25-29 Temmuz'da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularını yapacak ve sonuçlar 1 Ağustos'ta ilan edilecek. 1-5 Ağustos'ta yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları alınacak ve sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 9-17 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 19 Ağustos'ta belli olacak.

LGS tercih sonuçları sonrası nakiller nasıl yapılacak?

Nakiller için her dönemde, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "pansiyonlu okullar" için de en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercih edebilecek.

Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.