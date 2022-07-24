GMA News'in haberine göre, Quezon Emniyet Müdürlüğü üst düzey yetkililerinden Remus Medina, hukuk fakültesi mezuniyet töreninin yapılacağı binanın önünde silahlı saldırı olduğunu açıkladı.

Saldırıda eski Lamitan Belediye Başkanı Rose Furigay ve üniversitenin güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. 3'üncü kişinin kimliği henüz belirlenemedi.

Filipinler Ulusal Polisi, saldırının şüphelisinin ele geçirdiği araçla kaçmaya çalıştığı ancak yakalanarak gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Diğer yandan, Filipinler Yüksek Mahkemesi Sözcüsü Brian Hosaka, Mahkeme Başkanı Alexander Gesmundo'nun da katılımcılardan olduğunu ifade etti.

Bu arada, Xinhua ajansının haberine göre, saldırıda ayrıca 2 kişi de yaralandı.