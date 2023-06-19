Çok Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 19.06.2023 15:24

Leylekleri güvenlik kamerası ile izliyor

Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyü muhtarı, köylerinde konaklayan leylekleri güvenlik kamerası ile izliyor.

Leylekleri güvenlik kamerası ile izliyor

İlkbahar mevsimine girilmesiyle güneydeki ülkelerden kuzeye göç eden leyleklerden biri Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünde mola verdi. Köyde bulunan bir elektrik direği üzerine yıllar önce yaptığı yuvaya tekrar gelen leylek burada yumurtlayarak yavrularını büyütmeye başladı.

Köy Muhtarı Minnet Abdioğlu köyde bulunan güvenlik kameralarından bir tanesini leyleğin bulunduğu yuvara çevirerek leylekleri izlemeye ve hareketlerini kayıt altına almaya başladı. Muhtar Minnet Abdioğlu yaptığı açıklamada, “Her yıl olduğu gibi bu yıl mart ayında leyleğimiz yine geldi. 4 adet yavrusu vardı. Şu an iki tane kaldı. Bu leylek her yıl olduğu gibi bu yıl da geldi. Çocukluğumuzdan beri geliyorlar. Köyümüzün neşesi oldular. Bu elektrik direğindeki yuvayı da sağlamlaştırdım. Şu an leyleğimizin iki yavrusu var” şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Nevşehir
Sıradaki Haber
Gümüşhane’de şüpheli çanta alarmı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:41
AB, yatırım çekmek için stopaj kurallarını değiştiriyor
16:37
Hindistan'dan, Modi'nin ABD ziyareti öncesi 31 İHA alımına onay
16:33
ABD'nin Idaho eyaletindeki bir evde 4 kişi ölü bulundu
16:42
Bakan Özhaseki: Yeni usüller ve standartlar belirleyerek yerinde dönüşümü sağlamamız gerekiyor
16:21
Tokat'ta dolu sokakları beyaza bürüdü
16:25
Sahil Güvenlik Komutanlığından Anıtkabir'e ziyaret
Tokat'ta sağanak, Yeşilyurt ilçesinde dolu etkili oldu
Tokat'ta sağanak, Yeşilyurt ilçesinde dolu etkili oldu
FOTO FOKUS
YKS sona erdi; ÖSYM görevlileri 45 gün sonra ailelerine kavuştu
YKS sona erdi; ÖSYM görevlileri 45 gün sonra ailelerine kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ