Dazkırı ilçesine bağlı İdris köyünde gelir getirici proje çerçevesinde dikimi gerçekleştirilen lavantaların hasadı yapıldı.

Yılın son hasadına Dazkırı Kaymakamı Zeliha Uz da katıldı. İdris köyüne ait tarlalarda, köylünün imece usulü köye gelir getirmesi amacıyla diktiği lavantalar yine köylünün katılımı ile hasat edildi.

Kaymakam Uz, emeği geçen kurumlara, köy muhtarı Sami Şahin’e ve vatandaşlara teşekkür etti.

Hasat edilen lavantaların yine İdris köyünde bulunan lavanta distilasyon ünitesinde yağı çıkarılarak köye gelir elde edileceği kaydedildi.