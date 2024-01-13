Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.01.2024 16:50

Lapseki'de yaşlı kadını ikinci kez dolandırmak isteyen şüpheliler JASAT ekiplerince yakalandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, telefonla aradıkları yaşlı kadını ikinci kez dolandırmak isteyen 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince yakalandı.

Lapseki'de yaşlı kadını ikinci kez dolandırmak isteyen şüpheliler JASAT ekiplerince yakalandı

Çardak beldesinde yaşayan İ.S'ye telefonda kendilerini polis istihbarat görevlisi olarak tanıtan zanlılar, yaşlı kadından 25 çeyrek altın, bir yarım altın ve 4 tam altın ile 3 zincir, 33 gram bilezik, 400 avro ve 20 bin lira aldı.

İ.S'nin başvurusu üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, şüphelilerin Y.K. ve M.K. olduğunu tespit etti.

Kadını tekrar dolandırmak isteyen iki zanlı, suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Çanakkale
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Karaman'da protesto edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:18
Husiler: Kızıldeniz'de gemi geçişlerini engellemeye devam edeceğiz
18:19
Bayrampaşa'daki sanayi sitesinde yangın çıktı
17:55
Bakan Özhaseki'den, şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü
18:04
Kuvvet Komutanları, Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti
17:33
Sivas'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
17:21
Bilecik Belediye Başkanlığı'na Mustafa Sadık Kaya seçildi
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ