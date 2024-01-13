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Güncel
AA 13.01.2024 16:14

Sakarya'da Filistinliler yararına kermes açıldı

Sakarya'da açılan "Filistin Yararına Hayır Çarşısı"nda satılan ürünlerden elde edilecek gelir, Filistin'e gönderilecek.

Sakarya'da Filistinliler yararına kermes açıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Memur-Sen İl Temsilciliği ve Hak-İş İl Başkanlığının katkılarıyla Adapazarı Kültür Merkezi önünde "Filistin Yararına Hayır Çarşısı" adıyla kermes açıldı.

Açılışta öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi, Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri tarafından mehteran gösterisi sunuldu.

Açılışa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, STK temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve diğer ilgililer katıldı.

Kermeste yer alan yiyecek, içecek, kıyafet ve süs eşyalarının satışından elde edilecek gelirin Filistin'e gönderileceği belirtildi.

Kermes, 14 Ocak'a kadar açık kalacak.

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