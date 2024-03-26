Lapseki'de sokak iftarları ilgi görüyor

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin ve vatandaşların iç içe oturduğu iftar öncesi, ilahiler gönülleri mest etti.



Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar dualarla oruçlarını açtı. Ayrıca iftar programında oyuncaklar ve maskotlar eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi. İftar programına ilişkin açıklama yapan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Ramazan Ayı’nın manevi huzurunu hep birlikte yaşayarak, gönül sofralarımızda buluşuyoruz. İskele Şehitler Camimizde vatandaşlarımız ile iftar sofrasında buluştuk. Gönül sofralarımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.