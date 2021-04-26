Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde Bollu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Üzeyir Türkyılmaz (56) isimli vatandaşın hayvanları iddialara göre kuzeni İ.T.’a (55) ait tarlaya girdi. Daha önce de aralarında benzer sebeplerle husumet bulunan iki kuzen arasında hayvanların tarlaya girmesi sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.T., cebinden çıkarttığı tabanca ile Üzeyir Türkyılmaz’a ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Üzeyir Türkyılmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanan İ.T. ise gözaltına alındı. İ.T., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sonrasında Kandıra Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

