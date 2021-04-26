Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın'da 89 araç, 148 şahıs denetlendi
[Fotoğraf: İHA]
Aydın’ın Efeler ilçesinde korona denetimleri aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerde 89 araç, 148 şahıs kontrol edildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da korona virüs ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez ilçe Efeler’de gün içerisinde yapılan denetimlerinde 89 araç ve 148 şahıs kontrol edildi. Yapılan denetimlerde hiç bir cezai işlem uygulanmazken Aydınlıların genel olarak kurallara uyduğu gözlendi.
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