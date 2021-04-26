Manavgat’ta birçok ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarını alan alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Aşağıhisar ve Aşağı Pazarcı mahallelerinde evlerden 3 cep telefonu, Yukarı Pazarcı ve Yayla mahallelerinde 2 ayrı evden 4 bin 550 lira çalınması olayını kardeş olan Serhat T. ve S.T.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Geçtiğimiz perşembe günü polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan iki kardeş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimine sevk edilen şüphelilerden Serhat T. 'hırsızlık' suçundan tutuklanırken, kardeşi S.T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.