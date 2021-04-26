Bolu’da korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan’ı da kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kent sessizliğe büründü.

Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama yaptı.

Ekip araçlarıyla ve yaya olarak kontrollerini yapan polisler, kısıtlamaya rağmen sokakta olanları durdurarak belge kontrolü yaptı.

Yapılan denetimlerde evde izolasyon, izinsiz seyahat ve maske kurallarına uymayan 15 ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 125 olmak üzere toplam 140 kişiye 105 bin 114 lira idari para cezası uygulandı.