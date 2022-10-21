Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 10:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuyuya düşen buzağı kurtarıldı
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 gün önce su kuyusuna düşen buzağı, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Sur ilçesi Yeşilli Mahallesi’nde 2 gün önce ahır içindeki su kuyusuna düşen buzağı, sahibi tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarılmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD müdürlüğüne bağlı uzman ekip sevk edildi.
Yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen buzağı, ip yardımıyla kuyuya inen AFAD personeli tarafından çıkartıldı.
Buzağı sahibi, AFAD ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: Diyarbakır
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