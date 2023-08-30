Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Yangına Bursa, Bilecik, Kütahya, Balıkesir'den 6 helikopter ve İzmir'den bir uçak, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 33 arazöz, 4 dozer ve ekiplerle müdahale edildi.

Bölgede henüz belirlenemeyen nedenle devrilen elektrik direğinin tellerinden çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu belirlendi.

Yangın bölgesinde çalışmaları takip eden Kütahya Valisi Musa Işın, 35 hektar alanda etkili olan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Işın, "Saat 14.00 civarında çıktı. O andan itibaren orman bölge müdürümüz başta olmak üzere bütün ekipler buraya sevk edildi. Bunların yanı sıra AFAD ve İl Özel İdaresinin bütün ekipleri ve çalışanları buraya sevk edildi ve müdahaleler başladı. Şu an itibarıyla yangın kontrol altına alınmış bulunmaktadır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. İnşallah gece boyu sürecek soğutma çalışmalarıyla yangını tamamen söndürürüz."

Işın, yangına müdahale sırasında yaralanan bir orman şefi ile bir dozer şoförünün Kütahya'daki hastanede yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavi için Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildiğini sözlerine ekledi.