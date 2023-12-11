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Güncel
İHA 11.12.2023 17:22

Kütahya'daki bilim fuarında projeler ilgi gördü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 gün süren TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı projeleri büyük ilgi gördü.

Kütahya'daki bilim fuarında projeler ilgi gördü
[Fotograf: İHA]

Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen bilim projeleri görücüye çıktı.

Her yıl Uluslararası Bilim Fuarı’na ev sahipliği yapan Fen Lisesi Tubitak 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında sergi açtı.Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkan Yardımcısı Naci Erarslan, Cumhuriyet Başsavcısı Halim Can, Adalet Komisyonu Başkanı Ağır ceza reisi Osman Turan, Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı ve okul müdürlerinin katıldığı programda öğrenciler projelerini anlattı

15 Temmuz Fen Lisesi öğretmenlerinden proje yürütücüsü Saliha Gümüşbaş, "13 Projemiz var ve 5 üzerinden 4.8 puan alarak üstün başarı belgesi alındı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. Yılı nedeniyle güzel ve eğlenceli tanıtım programı olmasını istedik." diyerek katılımcılara teşekkür etti.

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