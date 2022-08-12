2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname çerçevesinde alınan 422 Mülki İdare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile Hukuk Müşavirlerinin yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile atandı.

Kütahya'da yapılan atamaları şu şekilde sıralandı:

"Vekâleten Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Sıralı Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney Kırklareli Vali Yardımcılığı'na,Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin Aydın Vali Yardımcılığı'na, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz Çorum Vali Yardımcılığı'na, Simav Kaymakamı Bahattin Alp Aslanköylü Adana Kozan Kaymakamlığı'na, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu Kırıkkale Çelebi Kaymakamlığı'na, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp Bingöl Yaylıdere Kaymakamlığı'na, Domaniç Kaymakamı Muhammet Enes İpek Ardahan Çıldır Kaymakamlığı'na, Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ Kütahya Vali Yardımcılığı'na, Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın Tavşanlı Kaymakamlığı'na, Elazığ Kovancılar Kaymakamı Bünyamin Karaoğlu Simav Kaymakamlığı'na, Trabzon Düzköy Kaymakamı Bilal Basrı Dumlupınar Kaymakamlığı'na, Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak Kütahya Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne."