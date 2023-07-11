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Güncel
İHA 11.07.2023 23:52

Kütahya’da üzerinde uyuşturucu bulunan şahsın motosikleti çalıntı çıktı

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince yapılan aramada üzerinde uyuşturucu bulunan şahsın, beraberindeki motosikleti çalıntı çıktı.

Kütahya’da üzerinde uyuşturucu bulunan şahsın motosikleti çalıntı çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Dumlupınar Mahallesinde yapılan çalışmalarda, S.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca şahsın beraberindeki 1 adet motosiklet incelendiğinde bahse konu motosikletin, motor numarası ve şase numarasının silinmiş olduğu tespit edildi. Çalıntı olduğu değerlendirilen motosiklet yediemin otoparkına çektirildi. 

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