Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 08:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da uyuşturucuyla mücadele için 'whatsapp ihbar hattı' kuruldu
Kütahya Emniyet Müdürlüğü vatandaşların desteğini almak, emniyet güçlerine ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla 'Narko Mobil WhatsApp' ihbar hattını faaliyete geçirdi.
Konuyla ilgili açıklama Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden geldi. Açıklamada tüm ihbarların değerlendirileceği ve kimlik bilgilerin gizli kalacağına dikkat çekildi:
”Kütahya İl Emniyet Müdürlüğümüzce Narkotik Suçlarla Mücadelemizde siz duyarlı vatandaşlarımızın desteğini almak, bizlere ulaşmanızı kolaylaştırmak ve daha seri bir şekilde suç ve suçluya ulaşabilmek amacıyla faaliyete geçirilen 0 552 155 43 43 numaralı “Narko Mobil WhatsApp” ihbar hattımıza tanık olduğunuz uyuşturucu satışı, kullanımı ve dağıtımı gibi durumlarda anında sesli, görüntülü veya yazılı ihbarlarda bulunabilir, konum, fotoğraf ve video gönderebilirsiniz"
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