Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya-Eskişehir kara yolunda durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.
Araçtaki Ş.S'nin yapılan üst aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kütahya
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