Osmangazi Mahallesi Tayfun Sokağı'nda Zeki Uzman’a ait müstakil evin üzerine, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden binanın çatı duvarı rüzgarın etkisiyle devrildi.

Devrilen duvardan dolayı bitişikteki binanın çatısı zarar gördü. Mutfak ve oturma odasının tavanları çöken evin pencereleri de kullanılamaz hale geldi.

Yıkılmanın etkisiyle çıkan gürültüyü duyan İnci Uzman, oturma odasında bulunan 7 aylık bebeği Efe ile oğlu Muhittin'i (13) yanına alarak dışarı çıktı.

Gazetecilere konuşan İnci Uzman, evlerinin yanında bulunan 3 katlı binanın boşaltılması ve yıkımına başlanmasından dolayı çatı duvarının boşta kaldığını, şiddetli rüzgarın etkisiyle yıkıldığını belirterek, “Mutfakta bulaşık yıkamaya hazırlanıyordum. Çocuklarım da oturma odasının girişinde oturuyorlardı. Tam mutfağa adım atarken bir gürültü koptu. Hemen çocuklarımın yanına fırladım. Baktım çocuklarım iyi, hemen onları alıp dışarı kaçtım.” dedi.

Olay anında dışarıda olduğunu anlatan Zeki Uzman ise belediyeye haber verdiklerini dile getirdi.

Uzman, ekiplerin kısa sürede gelerek evinin tadilatına başladığını söyledi.