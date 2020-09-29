İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin satmak için Manisa'dan Emet ilçesinde sahte içki getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Emet-Hisarcık kara yolu Yenice köyü yol ayrımında içinde şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekipler yaptıkları aramada, bidon içinde sahte 10 litre rakı ile 5 litre şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.T. İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.