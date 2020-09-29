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Kilis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.T. yönetimindeki 27 FM 004 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep çevre yolunda, M.D'nin kullandığı 79 DK 279 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Bu sırada kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarpan otomobil devrildi.
Sürücü H.T. ile yanında bulunan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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