Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

A.K'nin kullandığı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Dumlupınar Mahallesi Kavşağı yakınlarında yolun karşına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Sede Çevir'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sede Çevir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.