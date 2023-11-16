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Güncel
AA 16.11.2023 21:12

Muş'ta gazeteciler kan bağışında bulundu

Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve üyeleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Muş'ta gazeteciler kan bağışında bulundu

Cemiyet Başkanı Emrullah Özbey, cemiyet üyeleriyle kan bağışında bulunarak farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Kan bağışının insan hayatı açısından çok önemli olduğunu ifade eden Özbey, "Kanın tek kaynağı insandır. Bu hayati sıvının başka bir muadili yoktur. Bu yüzden kan bağışlamak, hayat kurtarmakla eş değer tutulur. Kan bağışında bulunarak tanımadığımız insanların hayatının kurtarılmasına vesile olabiliriz." dedi.

Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Doktor Ahmet Kotan ise "Zaman zaman bağışlarda düşüş oluyor ancak hastanelerde kan ihtiyacı devam ediyor. Hastanelerde lösemi, kanser ve diyaliz hastalarımızın düzenli şekilde kan almaları gerekiyor. Bu nedenle insanların yardımına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bağış araçlarında gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından kan alımının gerçekleştirildiğini anlatan Kotan, "Muş'ta ve ilçelerde bütün kan ihtiyaçlarını Kızılay olarak karşılıyoruz. Hastanelerimizde günlük 50-60 üniteye kadar kan kullanımı oluyor. Tıp ve teknoloji her ne kadar ilerlese dahi kan ihtiyacını vatandaşlardan temin ediyoruz. 18-65 yaş arası bütün sağlıklı bireylerden kan bağışı alabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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