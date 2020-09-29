Örenköy yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye arazözlü ekipler sevk edildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede rüzgarın etkili olduğunu ve yangının yayılmasından endişe ettiklerini bildirdi.