Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'daki traktör kazası baba ve oğlu yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktörün dereye yuvarlanması sonucu baba ve oğlu yaralandı.
Cengiz Candan’ın kullandığı 16 YG 736 plakalı üzüm yüklü traktör, Girelli Mahallesine inerken traktörün frenlerinin tutmaması sonucu dereye yuvarlandı.
Ters devrilen traktörün altında kalan baba Candan ve oğlu Ercan Candan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Alaşehir Devlet Hastanesine götürüldü.
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