İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karşıyaka Mahallesi yakınlarındaki arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu bölgede içinde şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 1dedektör, 1 merdiven, 1 kazma, 1 kürek, 2 kafa lambası, 1 endeskop kamera, 5 metre uzunluğunda halat, 20 tonluk kriko, 4 tonluk kriko, 2 balyoz, 1 alan tarama cihazı, 2 manivela ve 1 lehim makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler S.Ö. ve H.G'nin, define aramak için geldiklerini ancak bir şey bulamadıklarını ifade ettikleri öğrenildi.