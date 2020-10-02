Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Gülnar ilçesinde, deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Mersin'de Yanışlı sahilindeki doğal oluşumlu mağaradan denize giren 4 arkadaş, su seviyesi ve dalgalar yükselince çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı.
Telefonla yardım isteyen 4 kişi için Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesince kurtarma çalışması başlatıldı.
Hem denizden hem karadan yürütülen kurtarma operasyonunda 4 kişi, yaklaşık 20 metrelik kayalıklardan sarkıtılan halatlar yardımıyla çıkarıldı.
Kurtarılan 4 arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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