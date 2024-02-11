Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.02.2024 13:55

Kütahya'da çöken bağ evi inşaatı enkazı altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Kütahya'da, çöken bağ evi inşaatının enkazı altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'da çöken bağ evi inşaatı enkazı altında kalan kişi yaşamını yitirdi

İl merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Demirciören köyündeki bir bahçede yapılan bağ evi inşaatının çöktüğü ve bir kişinin enkaz altında kaldığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalan İlhan Kahraman'ın (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından ekiplerce enkazın altından çıkarılan Kahraman'ın cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

ETİKETLER
Kütahya
Sıradaki Haber
Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:15
Kars'ta fırtına nedeniyle çatılar uçtu
15:18
İsrail'in yerinden ettiği Refah'taki Filistinliler muhtemel kara saldırısından endişeli
15:05
Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı'nın ön proje çalışmalarını tamamladık
14:52
Marmara ve Ege için fırtına ve sağanak uyarısı
14:53
Kurum: Kimsenin seçim sürecini baltalamaya çalışmasına müsaade etmeyeceğiz
14:41
Türkiye'de kadın akademisyen oranı, OECD ortalamasının üstünde
Ağıllar yeni doğan kuzuların sesiyle şenleniyor
Ağıllar yeni doğan kuzuların sesiyle şenleniyor
FOTO FOKUS
Dünya nüfusu hızlı yaşlanıyor
Dünya nüfusu hızlı yaşlanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ