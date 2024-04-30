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Güncel
AA 30.04.2024 17:08

Kütahya'da çıkan kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı

Kütahya'da çıkan palalı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı.

Kütahya'da çıkan kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı

Bahçelievler Mahallesi Nafia Garaj Yolu Caddesi'nde karşılaşan O.İ. (18) ile B.Ö. (17) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kız meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada, İ.Ö. yanında getirdiği palayla B.Ö'yü yaraladı.

Olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden B.Ö, Acil Servis'te yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Kaçan zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin olayda kullandığı pala, çevredeki bir çöp konteynerinin yakınında bulundu.

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