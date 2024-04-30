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Güncel
AA 30.04.2024 16:54

Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente uyuşturucu girişini önlemek amacıyla çalışma yürütüldü.

Ekipler tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheliler G.B, T.G. ve V.G. polis tarafından gözaltına alındı.

"Uyuşturucu ticareti" kapsamında haklarında adli işlem başlatılan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden G.B. ve T.G tutuklandı, V.G. ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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